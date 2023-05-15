Выезд разрешен: названа категория мужчин, которая может уехать из Украины

Пограничники объяснили, какие есть нюансы для выезда этой категории

Выезжать за границу Украины во время военного положения и общей мобилизации могут лишь некоторые категории мужчин, в том числе и временно непригодные к военной службе. Однако для за пределы страны им потребуются определенные документы.

В Государственной пограничной службе Украины детально объяснили, как данная категория граждан может пересечь границу и какие в этом случае имеются нюансы.

Так, согласно абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" призыву на военную службу не подлежат военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев.

Выезд будет разрешен на основании справки об инвалидности или заключении ВВК о временной непригодности. Однако стоит отметить, что мужчинам по истечении указанного срока нужно будет повторно пройти медкомиссию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Ростислав Кравец назвал категорию военнообязанных, которые могут выезжать за границу Украины.