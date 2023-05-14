Есть важный нюанс: пограничники назвали категорию мужчин, которая может уехать из Украины

Для выезда мужчинам потребуется определенный документ

Во время военного положения и общей мобилизации в Украине выезжать за границу могут лишь некоторые категории мужчин призывного возраста. К ним также относятся и граждане, которые исключены с воинского учета. Однако в этом случае есть свои подводные камни.

В Госпогранслужбе украинцам объяснили, что исходя статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" выезд за пределы Украины разрешен лицам, снятого с воинского учета на основании решения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета.

"Мужчины, имеющие документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с отметкой/записью "снят с воинского учета" – данная отметка/запись не подтверждает ни инвалидность, ни непригодность военной службы в военное время по состоянию здоровья, а потому рекомендуем обратиться в ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

То есть, для пересечения границы мужчине потребуется документ, подтверждающий, что он был именно исключен с учета по решению ВВК. При этом важно отметить, что ограничено пригодные в военное время не могут выезжать из страны.

Окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время военного положения и общей мобилизации из Украины могут выехать 11 категорий мужчин при условии наличия определенных документов.