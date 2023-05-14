Є важливий нюанс: прикордонники назвали категорію чоловіків, яка може виїхати з України

Для виїзду чоловікам знадобиться певний документ

Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні виїжджати за кордон можуть лише деякі категорії чоловіків призовного віку. До них також належать і громадяни, які виключені з військового обліку. Однак у цьому випадку є свої підводні камені.

У Держприкордонслужбі українцям пояснили, що, виходячи зі статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", виїзд за межі України дозволено особам, знятим з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з винятком з військового обліку.

"Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом "знятий з військового обліку" – дана позначка/запис не підтверджує ні інвалідність, ні непридатність військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому рекомендуємо звернутися до ТЦК та СП", — йдеться в повідомленні.

Тобто для перетину кордону чоловікові буде потрібний документ, який підтверджує, що його саме виключили з обліку за рішенням ВЛК. При цьому важливо зазначити, що обмежено придатні у воєнний час не можуть виїжджати з країни.

Остаточне рішення прийматиметься у пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з’ясування всіх обставин та фактів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час воєнного стану та загальної мобілізації з України можуть виїхати 11 категорій чоловіків за умови наявності певних документів.