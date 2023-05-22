Мужчины призывного возраста могут выехать за границу: названа категория и условия

Выезд в другую страну осуществляется на основании одного определенного документа

К категориям украинцев, которые могут выехать во время военного положения, относятся забронированные работники различных служб и органов. В данном случае выезд из страны может осуществляться по рабочим целям.

Детально о выезде забронированных сотрудников рассказал Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Об этом пишет 24 канал.

По его словам, забронированные от мобилизации мужчины, которые не являются госслужащими, имею право на выезд за границу при наличии документов, подтверждающих их бронирование. К ним относится выписка из решения (приказа) Министерства экономики. Такой выезд должен осуществляться с целью командировки в другую страну. На госслужащих распространяется бронь от мобилизации.

Перечень чиновников, которые могут выезжать за границу

члены Кабмина, их первые заместители и заместители;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

руководитель Аппарата ВР, его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

руководитель Офиса президента и его заместители;

руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

глава СБУ и его замы;

председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

председатель и члены Счетной палаты;

глава и члены ЦИК;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

секретарь СНБО и его замы;

народные депутаты Украины;

обмудсмен и его представители;

председатель Нацбанка и его заместители;

постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

председатели местных госадминистраций и их заместители;

судьи / прокуроры;

депутаты местных советов;

работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

Эти категории граждан могут выезжать из страны исключительно на основании соответствующих решений о служебных командировках и под усиленным контролем Госпогранслужбы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что выезд за границу разрешен мужчинам призывного возраста, имеющих инвалидность. Уехать из Украины они могут на основании нескольких документов.