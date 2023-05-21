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Нужны 4 документа: названа категория мужчин, которая может выехать за границу Украины

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Какая категория мужчин может выехать из Украины
Какая категория мужчин может выехать из Украины. Фото Госпогранслужба

Пограничники могут задавать мужчинам этой категории некоторые вопросы при выезде из страны

С первых дней полномасштабной войны в Украине выезд из страны для мужчин призывного возраста запрещен, но в этом случае есть определенные категории-исключения. К ним относятся также и мужчины с инвалидностью независимо от группы.

Юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич детально рассказал о том, что потребуется мужчинам с инвалидностью для выезда из Украины и о чем их могут спрашивать на границе. Об этом пишет РБК-Украина.

По его словам, до конца октября прошлого года такая категория мужчин имела право на выезд при наличии справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии. Однако этот документ исключили из перечня необходимых, так как он не содержит достаточных данных о личности. Кроме того, были большие риски использования поддельного документа.

Какие документы нужны лицам с инвалидностью для выезда

  • удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;
  • пенсионное удостоверение;
  • удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи;
  • справку для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Что могут спрашивать у мужчин на границе

Пограничники могут проводить короткие собеседования с гражданами, которые пересекают границу. Это возможно в случае, если у сотрудников возникли дополнительные вопросы или же подозрения в правдивости предоставленной информации.

У мужчин данной категории при выезде из страны могут уточнять сведения из документов о группе инвалидности и ее причине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Антон Диденко назвал категорию мужчин, которой разрешен выезд за границу, но только на 30 дней.

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#Украина #Мужчины #Граница #Документы #Инвалидность #Выезд за границу