Как обжаловать запрет на выезд мужчины за границу: адвокат назвала два пути

В случае отказа в пересечении границы можно пойти двумя путями, но каждый из них имеет свои недостатки

Украинские мужчины возрастом от 18 до 60 лет не могут выезжать из Украины во время войны, но некоторым категориям это разрешено. Однако иногда на границе им отказывают в выезде — решение пограничников можно обжаловать, если вы с ним не согласны.

Как это сделать, рассказала юрист Надежда Грищенко, пишут "Факты ICTV".

Она пояснила, что есть два пути для решения этой проблемы. Но в обоих случае необходимо, чтобы отказ Гопогранслужбы был оформлен письменно, иначе обжаловать его невозможно.

Что делать в случае отказа в пересечении границы:

обратиться с жалобой в главный орган Государственной пограничной службы, который выдал решение об отказе в пересечении границы;

подать в окружной административный суд иск о признании отказа на выезд противоправным.

Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы. Первый — проще, быстрее и бесплатный, но не всегда эффективный.

"Срок для подачи жалобы в Государственную пограничную службу составляет 30 дней с момента ее получения, не уплачивается сбор за ее рассмотрение. Однако, такой способ защиты не всегда является эффективным, и тогда необходимо обращаться в суд", — отметила юрист.

Допустимый срок подачи жалобы в суд составляет 6 месяцев с момента получения решения об отказе на выезд. Нужно уплатить судебный сбор и запастись терпением — рассмотрение дела может занять от двух месяцев. Еще месяц может уйти на вступление решения суда в силу, и это в случае, если оно не будет обжаловано.

Еще одна трудность в том, что иск и другие процессуальные документы должны соответствовать нормам процессуального кодекса и самостоятельно подготовить их вряд ли получится, поэтому потребуется помощь и правовое сопровождение юриста, а это дополнительные расходы.

Как ранее рассказывал "Телеграф", украинцы, снятые с военного учета имеют право на выезд из Украины, но есть нюанс.