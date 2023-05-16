Як оскаржити заборону на виїзд чоловіка за кордон: адвокат назвала два шляхи

У разі відмови у перетині кордону можна піти двома шляхами, але кожен із них має свої недоліки

Українські чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з України під час війни, але деяким категоріям це дозволено. Однак іноді на кордоні їм відмовляють у виїзді — рішення прикордонників можна оскаржити, якщо ви не погоджуєтесь з ним.

Як це зробити, — розповіла юрист Надія Грищенко, пишуть "Факти ICTV".

Вона пояснила, що є два шляхи для вирішення цієї проблеми. Але в обох випадках необхідно, щоб відмова Держприкордонслужби була оформлена письмово, інакше оскаржити її неможливо.

Що робити у разі відмови у перетині кордону:

звернутися зі скаргою до головного органу Державної прикордонної служби, який видав рішення про відмову у перетині кордону;

подати до окружного адміністративного суду позов про визнання відмови на виїзд протиправним.

Обидва варіанти мають як плюси, і мінуси. Перший — простіше, швидше і безкоштовний, але не завжди ефективний.

"Термін для подання скарги до Державної прикордонної служби становить 30 днів з моменту її отримання, не сплачується збір за її розгляд. Проте такий спосіб захисту не завжди є ефективним, і тоді необхідно звертатися до суду", — зазначила юрист.

Допустимий термін подання скарги до суду складає 6 місяців з моменту отримання рішення про відмову на виїзд. Потрібно сплатити судовий збір та запастися терпінням — розгляд справи може тривати від двох місяців. Ще місяць може піти на набрання рішенням суду чинності, і це у разі, якщо воно не буде оскаржено.

Ще одна складність у тому, що позов та інші процесуальні документи мають відповідати нормам процесуального кодексу та самостійно підготувати їх навряд чи вдасться, тому буде потрібна допомога та правовий супровід юриста, а це додаткові витрати.

Як раніше розповідав "Телеграф", українці, зняті з військового обліку, мають право на виїзд з України, але є нюанс.