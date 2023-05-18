Им разрешат: кто из украинцев сможет выехать за границу летом
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Существует целый ряд категорий граждан, которым разрешено выезжать из Украины
В Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, а это означает, что для многих наших граждан по-прежнему закрыт путь из Украины. Впрочем, существует несколько категорий граждан, которым пограничники разрешат пересекать границу.
"Телеграф" рассказывает, кто из украинцев сможет выехать за границу в июне 2023 года.
Так, существует целый ряд категорий граждан, которым разрешено выезжать из Украины:
- юноши до 18 лет и мужчины от 60 лет;
- лица, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе (ограниченно пригодные в военное время – не могут пересекать границу);
- граждане Украины, постоянно проживающих на территории другого государства, при условии пребывания на постоянном консульском учете и соответствующих отметок в паспортном документе;
- мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.
Также законы и правительственные постановления определяют список категорий мужчин, имеющих право на выезд за пределы Украины на время войны. Вот некоторые из них:
- лице, едущие на лечение;
- лица с инвалидностью или сопровождающие их
- мужчины-военнослужаще, которые едут на лечение в результате ранений на войне
Напомним, ранее мы писали о том, как обжаловать запрет на выезд мужчины за границу.
Также мы сообщали, что названа категория мужчин, которая может уехать из Украины.