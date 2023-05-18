Укр

Им разрешат: кто из украинцев сможет выехать за границу летом

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
poland2day.com Новость обновлена 18 мая 2023, 12:39

Существует целый ряд категорий граждан, которым разрешено выезжать из Украины

В Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, а это означает, что для многих наших граждан по-прежнему закрыт путь из Украины. Впрочем, существует несколько категорий граждан, которым пограничники разрешат пересекать границу.

"Телеграф" рассказывает, кто из украинцев сможет выехать за границу в июне 2023 года.

Так, существует целый ряд категорий граждан, которым разрешено выезжать из Украины:

  • юноши до 18 лет и мужчины от 60 лет;
  • лица, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе (ограниченно пригодные в военное время – не могут пересекать границу);
  • граждане Украины, постоянно проживающих на территории другого государства, при условии пребывания на постоянном консульском учете и соответствующих отметок в паспортном документе;
  • мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Также законы и правительственные постановления определяют список категорий мужчин, имеющих право на выезд за пределы Украины на время войны. Вот некоторые из них:

  • лице, едущие на лечение;
  • лица с инвалидностью или сопровождающие их
  • мужчины-военнослужаще, которые едут на лечение в результате ранений на войне

Напомним, ранее мы писали о том, как обжаловать запрет на выезд мужчины за границу.

Также мы сообщали, что названа категория мужчин, которая может уехать из Украины.

Теги:
#Украина #Граница #Война #Выезд #Выезд из Украины