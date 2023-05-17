Выезд за границу с ребенком: что изменилось в 2023 году

Для выезда потребуется ряд определенных документов

Для выезда из Украины с детьми младше 16 лет во время военного положения в Украине действуют определенные правила. Родителям перед поездкой необходимо подготовить ряд документов, которые потребуются на границе для выезда из страны.

Об этом сообщили в Украинском хельсинском союзе по правам человека. Правила выезда детей за границу в условиях военного положения разъяснил юрист Иван Сагун.

Так, дети, не достигшие 16 лет, могут пересекать границу только с согласия родителей (усыновителей), попечителей и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, кроме случаев, предусмотренных законом. После достижения 16 лет человек может самостоятельно выезжать из страны.

С кем ребенок может выехать за границу

с одним из родителей (на основании свидетельства о рождении ребенка, без нотариально удостоверенного согласия второго родителя);

с другими родственниками (бабушка, дедушка, брат или сестра, отчим или мачеха), на основании свидетельства о рождении ребенка и документа, который подтверждает родственные связи (без нотариально удостоверенного согласия);

с другими лицами, не являющимися родственниками ребенку (на основании письменного заявления одного из родителей, которое было заверено органом опеки и попечительства, и при наличии свидетельства о рождении ребенка.

Важно учесть, что решение о предоставлении разрешения на выезд мужчине, который сопровождает ребенка, не достигшего 16 лет, принимается с учетом того, освобожден ли он от мобилизации и военной службы.

По прибытии в другую страну с ребенком необходимо в течение семи рабочих дней обратиться в заграничное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания для постановки на временный консульский учет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Надежда Грищенко рассказала, как мужчине обжаловать запрет на выезд за пределы страны.