Виїзд за кордон з дитиною: що змінилося у 2023 році

Для виїзду знадобиться низка певних документів

Для виїзду з України з дітьми віком до 16 років під час воєнного стану в Україні діють певні правила. Батькам перед поїздкою необхідно підготувати низку документів, які будуть потрібні на кордоні для виїзду з країни.

Про це повідомили в Українському Гельсінському союзі з прав людини. Правила виїзду дітей за кордон за умов воєнного стану роз’яснив юрист Іван Сагун.

Так, діти, які не досягли 16 років, можуть перетинати кордон лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та у їхньому супроводі або у супроводі осіб, уповноважених ними, крім випадків, передбачених законом. Після досягнення 16 років людина може самостійно виїжджати із країни.

З ким дитина може виїхати за кордон

з одним із батьків (на підставі свідоцтва про народження дитини, без нотаріально засвідченої згоди другого з батьків);

з іншими родичами (бабуся, дідусь, брат чи сестра, вітчим чи мачуха), на підставі свідоцтва про народження дитини та документа, що підтверджує родинні зв’язки (без нотаріально посвідченої згоди);

з іншими особами, які не є родичами дитині (на підставі письмової заяви одного з батьків, яка була завірена органом опіки та піклування, та за наявності свідоцтва про народження дитини).

Важливо врахувати, що рішення про надання дозволу на виїзд чоловіка, який супроводжує дитину, яка не досягла 16 років, приймається з урахуванням того, чи звільнено її від мобілізації та військової служби.

Після прибуття в іншу країну з дитиною необхідно протягом семи робочих днів звернутися до закордонної дипломатичної установи України у державі перебування для постановки на тимчасовий консульський облік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Надія Грищенко розповіла, як чоловікові оскаржити заборону на виїзд за межі країни.