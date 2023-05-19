Собеседование на границе при выезде из Украины: как его проводят для мужчин

Собеседование зачастую длится недолго — 10-15 минут

Во время военного положения и общей мобилизации выезжать из страны могут лишь определенные категории мужчин, но границе их ждет еще дополнительное собеседование. Пограничники проверят документы и по необходимости зададут некоторые вопросы.

Об этом подробно рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич, пишет РБК-Украина.

По его словам, независимо от категории лиц, которые пересекают границу, обязательным условием является проверка документов граждан сотрудниками Госпогранслужбы.

На границе проверяют документы, подтверждающие право того или иного человека на выезд из страны. Также они могут проводить собеседование, чтобы удостовериться в правдивости предоставленных им документов.

Так, пограничники могут задавать на первый взгляд совершенно обычные вопросы, например, спрашивая у отца троих детей, которому выезд разрешен, их имена. В данном случае обратить внимание можно на то, путается ли мужчина в своем ответе. Также могут уточнять сведения из документов о группе инвалидности и ее причине.

Такое собеседование длится около 10-15 минут. Основной его целью является необходимость определить, что выезжающий за границу человек предоставил правдивые документы и есть все основания для пропуска этого в другую страну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Антон Диденко назвал категорию мужчин, которая может выехать из Украины, но только на 30 дней.