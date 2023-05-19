Співбесіда на кордоні при виїзді з України: як її проводять для чоловіків

Співбесіда найчастіше триває недовго — 10-15 хвилин

Під час воєнного стану та загальної мобілізації виїжджати з країни можуть лише певні категорії чоловіків, але на кордоні на них чекає ще додаткова співбесіда. Прикордонники перевірять документи й за потребою поставлять деякі питання.

Про це детально розповів адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич, пише РБК-Україна.

За його словами, незалежно від категорії осіб, які перетинають кордон, обов’язковою умовою є перевірка документів громадян працівниками Держприкордонслужби.

На кордоні перевіряють документи, що підтверджують право тієї чи іншої людини на виїзд із країни. Також вони можуть проводити співбесіду, щоб упевнитись у правдивості наданих їм документів.

Так, прикордонники можуть ставити, на перший погляд, абсолютно звичайні питання, наприклад, запитуючи у батька трьох дітей, якому виїзд дозволено, їхні імена. У цьому випадку звернути увагу можна на те, чи плутається чоловік у своїй відповіді. Також можуть уточнювати відомості з документів про групу інвалідності та її причину.

Така співбесіда триває близько 10-15 хвилин. Основною його метою є необхідність визначити, що людина, яка виїжджає за кордон, надала правдиві документи і є всі підстави для пропуску цього в іншу країну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Антон Діденко назвав категорію чоловіків, яка може виїхати з України, але лише на 30 днів.