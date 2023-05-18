Їм дозволять: хто з українців зможе виїхати за кордон влітку

Існує ціла низка категорій громадян, яким дозволено виїжджати з України

В Україні було продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації, а це означає, що для багатьох наших громадян, як і раніше, закрито шлях з України. Втім, існує кілька категорій громадян, які прикордонники дозволять перетинати кордон.

"Телеграф" розповідає, хто з українців зможе виїхати за кордон у червні 2023 року.

Так, існує ціла низка категорій громадян, яким дозволено виїжджати з України:

юнаки до 18 років та чоловіки від 60 років;

особи, зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби (обмежено придатні у воєнний час – не можуть перетинати кордон);

громадяни України, які постійно проживають на території іншої держави, за умови перебування на постійному консульському обліку та відповідних позначок у паспортному документі;

чоловіки, близькі родичі яких загинули чи зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Також закони та урядові ухвали визначають список категорій чоловіків, які мають право на виїзд за межі України на час війни. Ось деякі з них:

особі, що їдуть на лікування;

особи з інвалідністю або супроводжуючі їх

чоловіки-військовослужбовці, які їдуть на лікування внаслідок поранень на війні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як оскаржити заборону на виїзд чоловіка за кордон.

Також ми повідомляли, що названо категорію чоловіків, яка може виїхати з України.