Потрібні 4 документи: названо категорію чоловіків, яка може виїхати за кордон
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Прикордонники можуть ставити чоловікам цієї категорії деякі питання під час виїзду з країни
З перших днів повномасштабної війни в Україні виїзд із країни для чоловіків призовного віку заборонено, але в цьому випадку є певні категорії-виключення. До них належать також чоловіки з інвалідністю незалежно від групи.
Юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич детально розповів про те, що потрібно чоловікам з інвалідністю для виїзду з України та про що їх можуть запитувати на кордоні. Про це пише РБК-Україна.
За його словами, до кінця жовтня минулого року така категорія чоловіків мала право на виїзд за наявності довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії. Однак цей документ виключили із переліку необхідних, оскільки він не містить достатніх даних про особу. Крім того, були значні ризики використання підробленого документа.
Які документи потрібні особам з інвалідністю для виїзду
- посвідчення, що підтверджує відповідний статус;
- пенсійне посвідчення;
- посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;
- довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
Що можуть питати у чоловіків на кордоні
Прикордонники можуть проводити короткі співбесіди із громадянами, які перетинають кордон. Це можливо у випадку, якщо у співробітників виникли додаткові питання або підозри в правдивості наданої інформації.
У чоловіків цієї категорії при виїзді з країни можуть уточнювати відомості з документів про групу інвалідності та її причину.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Антон Діденко назвав категорію чоловіків, якій дозволено виїзд за кордон, але лише на 30 днів.