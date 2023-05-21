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Потрібні 4 документи: названо категорію чоловіків, яка може виїхати за кордон

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Яка категорія чоловіків може виїхати з України Новина оновлена 21 травня 2023, 13:20
Яка категорія чоловіків може виїхати з України. Фото Держприкордонслужба

Прикордонники можуть ставити чоловікам цієї категорії деякі питання під час виїзду з країни

З перших днів повномасштабної війни в Україні виїзд із країни для чоловіків призовного віку заборонено, але в цьому випадку є певні категорії-виключення. До них належать також чоловіки з інвалідністю незалежно від групи.

Юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич детально розповів про те, що потрібно чоловікам з інвалідністю для виїзду з України та про що їх можуть запитувати на кордоні. Про це пише РБК-Україна.

За його словами, до кінця жовтня минулого року така категорія чоловіків мала право на виїзд за наявності довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії. Однак цей документ виключили із переліку необхідних, оскільки він не містить достатніх даних про особу. Крім того, були значні ризики використання підробленого документа.

Які документи потрібні особам з інвалідністю для виїзду

  • посвідчення, що підтверджує відповідний статус;
  • пенсійне посвідчення;
  • посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;
  • довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Що можуть питати у чоловіків на кордоні

Прикордонники можуть проводити короткі співбесіди із громадянами, які перетинають кордон. Це можливо у випадку, якщо у співробітників виникли додаткові питання або підозри в правдивості наданої інформації.

У чоловіків цієї категорії при виїзді з країни можуть уточнювати відомості з документів про групу інвалідності та її причину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Антон Діденко назвав категорію чоловіків, якій дозволено виїзд за кордон, але лише на 30 днів.

Теги:
#Україна #Чоловіки #Кордон #Документи #Інвалідність #Виїзд за кордон