Потрібні 4 документи: названо категорію чоловіків, яка може виїхати за кордон

Прикордонники можуть ставити чоловікам цієї категорії деякі питання під час виїзду з країни

З перших днів повномасштабної війни в Україні виїзд із країни для чоловіків призовного віку заборонено, але в цьому випадку є певні категорії-виключення. До них належать також чоловіки з інвалідністю незалежно від групи.

Юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич детально розповів про те, що потрібно чоловікам з інвалідністю для виїзду з України та про що їх можуть запитувати на кордоні. Про це пише РБК-Україна.

За його словами, до кінця жовтня минулого року така категорія чоловіків мала право на виїзд за наявності довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії. Однак цей документ виключили із переліку необхідних, оскільки він не містить достатніх даних про особу. Крім того, були значні ризики використання підробленого документа.

Які документи потрібні особам з інвалідністю для виїзду

посвідчення, що підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення;

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Що можуть питати у чоловіків на кордоні

Прикордонники можуть проводити короткі співбесіди із громадянами, які перетинають кордон. Це можливо у випадку, якщо у співробітників виникли додаткові питання або підозри в правдивості наданої інформації.

У чоловіків цієї категорії при виїзді з країни можуть уточнювати відомості з документів про групу інвалідності та її причину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Антон Діденко назвав категорію чоловіків, якій дозволено виїзд за кордон, але лише на 30 днів.