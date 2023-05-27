Кого из молодых людей могут не выпустить за границу, хотя формально это разрешено

Адвокат указал на несоответствие между законом и практикой

Во время действия военного положения из Украины запрещено выезжать мужчинам, хотя из этого правила есть ряд исключений. Запрет на выезд действует для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, однако на деле не выпускать могут уже и 17-летних.

О том почему это происходит и есть ли для такого запрета законные основания, рассказал адвокат Ростислав Кравец.

Он пояснил, что согласно постановлению Кабинета министров о порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, мужчины должны становиться на учет в год, когда им исполнилось 17 лет. Именно таких парней иногда и не выпускают за границу.

По мнению адвоката, требовать разрешение на выезд от военкомата у этой категории не законно, так как выезд несовершеннолетних разрешен, но практикуется.

"Что на самом деле происходит? Если лицо достигло 17-летнего возраста, пограничники придумывают, что кроме загранпаспорта, должно быть разрешение от военкомата", — констатировал Кравец.

Однако тут возникает безвыходная ситуация — ни один военкомат это разрешение 17-летнему украинцу выдать не сможет, ведь он еще не достиг призывного возраста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие документы нужно предъявить на границе многодетному отцу, чтобы выехать за пределы Украины.