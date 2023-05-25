Названа категория мужчин, которая может уехать за границу: какие понадобятся документы

Для этой категории есть один важный нюанс

Пока в Украине действует военного положение и общая мобилизации, выезжать за границу имеют право лишь несколько категорий граждан, в том числе и многодетные отцы. Для выезда в другую страну им потребуются определенные документы.

В Госпогранслужбе Украины детально объяснили правила пересечения границы для такой категории граждан и назвали перечень необходимых документов, которые нужно будет предъявить при выезде.

Так, выезжать за границу разрешается мужчинам, на содержании которых находятся трое или больше детей младше 18 лет. Важно учесть, что Таким определяющим фактором является не отцовство, а именно содержание трех и более детей.

В данном случае документами, подтверждающими самостоятельное воспитание ребенка согласно предписаниям Семейного кодекса Украины, могут быть:

свидетельства о рождении детей;

удостоверение отца многодетной семьи;

или решение суда о лишении одного из родителей родительских прав;

или свидетельство о смерти матери ребенка;

или решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

или решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

или решение суда об объявлении матери умершей.

Отмечается, что мужчинам, который является отцом трех или более детей, может выезжать за границу без них, но при наличии указанных документов или их нотариально заверенных копии.

Также важно добавить, что в случае, если мужчина не проживает одной семьей со своими детьми, ему нужно будет предоставить доказательства их содержания. Подтверждающими документами могут быть:

решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей)

справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размеру уплаты таких алиментов и т.п.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что при выезде из страны на границе мужчины могут проходить дополнительное собеседование. Пограничники могут задавать различные вопросы, если у них возникнут сомнению в правдивости предоставленных документов.