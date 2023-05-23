Выезд за границу во время войны: что изменилось для украинцев в мае
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Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины
В мае изменились правила выезда за границу для одной из категории граждан. В данном случае речь идет о дипломатических работниках, которые выезжают из Украины в служебную или долгосрочную командировку.
Детальная информация об этом была опубликована на странице "Право на защиту" в Facebook. Специалисты объяснили, какие нововведения Кабмин внес в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины в этом месяце.
Так, пропуск через границу работников дипломатической службы (и членов их семей), которые направляются в служебную или долгосрочную командировку, осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих документов.
Какие нужны документы для выезда
Для работников дипломатической службы, которые едут в служебную командировку, нужны:
- дипломатический или служебный паспорт;
- заверенные копии приказов МИД/зарубежного дипломатического учреждения Украины о направлении таких работников дипломатической службы в служебную командировку.
Для работников дипломатической службы (и членов их семей), которые направляются в долгосрочную командировку, нужны:
- дипломатический или служебный паспорт;
- заверены копии приказов МИД о переводе/назначении/направлении/командировке таких работников в зарубежные дипломатические учреждения Украины.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на границе сотрудники Госпогранслужбы могут проводить собеседования с некоторыми гражданами в случае возникновения у них вопросов о достоверности предоставленных документов.