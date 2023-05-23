Виїзд за кордон під час війни: що змінилося для українців у травні

Кабмін вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України

У травні змінилися правила виїзду за кордон для однієї із категорій громадян. У цьому випадку йдеться про дипломатичних працівників, які виїжджають з України у службове чи довгострокове відрядження.

Детальна інформація про це була опублікована на сторінці "Право на захист" у Facebook. Фахівці пояснили, які нововведення Кабмін вніс до Правил перетину державного кордону громадянами України цього місяця.

Так, пропуск через кордон працівників дипломатичної служби (та членів їхніх сімей), які прямують до службового чи довгострокового відрядження, здійснюється уповноваженими посадовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних документів.

Які потрібні документи для виїзду

Для працівників дипломатичної служби, які їдуть у службове відрядження, потрібні:

дипломатичний чи службовий паспорт;

засвідчені копії наказів МЗС/закордонної дипломатичної установи України про направлення таких працівників дипломатичної служби до службового відрядження.

Для працівників дипломатичної служби (та членів їх сімей), які прямують у довгострокове відрядження, потрібні:

дипломатичний чи службовий паспорт;

завірено копії наказів МЗС про переведення/призначення/направлення/відрядження таких працівників до закордонних дипломатичних установ України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на кордоні співробітники Держприкордонслужби можуть проводити співбесіди з деякими громадянами у разі виникнення у них питань щодо правдивості наданих документів.