Названо категорію чоловіків, яка може виїхати за кордон: які знадобляться документи

Для цієї категорії є один важливий аспект

Поки в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, виїжджати за кордон мають право лише кілька категорій громадян, у тому числі й багатодітні батьки. Для виїзду до іншої країни їм знадобляться певні документи.

У Держприкордонслужбі України детально пояснили правила перетину кордону для такої категорії громадян та назвали перелік необхідних документів, які потрібно пред’явити під час виїзду.

Так, виїжджати за кордон дозволяється чоловікам, на утриманні яких перебувають троє або більше дітей віком до 18 років. Важливо врахувати, що таким визначальним фактором є не батьківство, саме зміст трьох і більше дітей.

У цьому випадку документами, що підтверджують самостійне виховання дитини згідно з приписами Сімейного кодексу України, можуть бути:

свідоцтва про народження дітей;

посвідчення батька багатодітної сім’ї;

або рішення суду про позбавлення одного із батьків батьківських прав;

або свідоцтво про смерть матері дитини;

або рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

або рішення суду про оголошення матері померлої.

Зазначається, що чоловікам, який є батьком трьох або більше дітей, може виїжджати за кордон без них, але за наявності зазначених документів чи їх нотаріально завірених копій.

Також важливо додати, що у випадку, якщо чоловік не проживає однією сім’єю зі своїми дітьми, йому потрібно буде надати докази їхнього змісту. Підтверджуючими документами можуть бути:

рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей)

довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, розмір сплати таких аліментів тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що при виїзді з країни на кордоні чоловіки можуть проходити додаткову співбесіду. Прикордонники можуть ставити різні питання, якщо у них виникнуть сумніви щодо правдивості наданих документів.