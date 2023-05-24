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Выезд разрешен: кто из украинцев сможет ездить за границу летом

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Граница Украины Новость обновлена 24 мая 2023, 11:34
Граница Украины. Фото poland2day.com

Существует ряд категорий граждан, которые могут выезжать из Украины во время военного положения

Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, а это означает, что для многих наших граждан по-прежнему закрыт путь из Украины. Впрочем, существует ряд категорий граждан, которых могут выпустить из страны.

"Телеграф" рассказывает рассказывает об основных категориях мужчин, которые смогут выехать за границу летом.

  • мужчины, у которых есть инвалидность любой группы;
  • разрешается выезд сопровождающим родственника, имеющего инвалидность;
  • мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
  • женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • украинские военные, получившие ранения во время боевых действий;
  • водители (при условии, что имеют лицензию на международные перевозки грузов) и водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ;
  • украинские спортсмены, спортивные тренеры и специалисты по спортивной подготовке имеют право выехать за границу для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
  • деятели культуры.

Напомним, ранее мы писали о том, какие документы нужны мужчинам, чтобы выехать из Украины во время войны.

Также мы сообщали о том, как подготовиться к путешествию с животным.

Теги:
#Украина #Граница #Выезд #Военное положение