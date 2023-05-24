Выезд разрешен: кто из украинцев сможет ездить за границу летом

Существует ряд категорий граждан, которые могут выезжать из Украины во время военного положения

Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, а это означает, что для многих наших граждан по-прежнему закрыт путь из Украины. Впрочем, существует ряд категорий граждан, которых могут выпустить из страны.

"Телеграф" рассказывает рассказывает об основных категориях мужчин, которые смогут выехать за границу летом.

мужчины, у которых есть инвалидность любой группы;

разрешается выезд сопровождающим родственника, имеющего инвалидность;

мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

украинские военные, получившие ранения во время боевых действий;

водители (при условии, что имеют лицензию на международные перевозки грузов) и водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ;

украинские спортсмены, спортивные тренеры и специалисты по спортивной подготовке имеют право выехать за границу для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

деятели культуры.

Напомним, ранее мы писали о том, какие документы нужны мужчинам, чтобы выехать из Украины во время войны.

Также мы сообщали о том, как подготовиться к путешествию с животным.