Выезд разрешен: кто из украинцев сможет ездить за границу летом
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Существует ряд категорий граждан, которые могут выезжать из Украины во время военного положения
Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, а это означает, что для многих наших граждан по-прежнему закрыт путь из Украины. Впрочем, существует ряд категорий граждан, которых могут выпустить из страны.
"Телеграф" рассказывает рассказывает об основных категориях мужчин, которые смогут выехать за границу летом.
- мужчины, у которых есть инвалидность любой группы;
- разрешается выезд сопровождающим родственника, имеющего инвалидность;
- мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- украинские военные, получившие ранения во время боевых действий;
- водители (при условии, что имеют лицензию на международные перевозки грузов) и водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ;
- украинские спортсмены, спортивные тренеры и специалисты по спортивной подготовке имеют право выехать за границу для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
- деятели культуры.
Напомним, ранее мы писали о том, какие документы нужны мужчинам, чтобы выехать из Украины во время войны.
Также мы сообщали о том, как подготовиться к путешествию с животным.