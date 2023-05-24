Виїзд дозволено: хто з українців зможе їздити за кордон влітку
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Існує низка категорій громадян, які можуть виїжджати з України під час воєнного стану
Україні було продовжено дію воєськового стану та загальної мобілізації, а це означає, що для багатьох наших громадян, як і раніше, закрито шлях з України. Втім, існує низка категорій громадян, яких можуть випустити із країни.
"Телеграф" розповідає про основні категорії чоловіків, які зможуть виїхати за кордон улітку.
- чоловіки, які мають інвалідність будь-якої групи;
- дозволяється виїзд супроводжуючим родича, який має інвалідність;
- чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;
- жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
- українські військові, які зазнали поранень під час бойових дій;
- водії (за умови, що мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів) та водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ;
- українські спортсмени, спортивні тренери та спеціалісти зі спортивної підготовки мають право виїхати за кордон для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах;
- діячі культури.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи потрібні чоловікам, щоби виїхати з України під час війни.
Також ми повідомляли про те, як підготуватися до подорожі з твариною.