Виїзд дозволено: хто з українців зможе їздити за кордон влітку

Існує низка категорій громадян, які можуть виїжджати з України під час воєнного стану

Україні було продовжено дію воєськового стану та загальної мобілізації, а це означає, що для багатьох наших громадян, як і раніше, закрито шлях з України. Втім, існує низка категорій громадян, яких можуть випустити із країни.

"Телеграф" розповідає про основні категорії чоловіків, які зможуть виїхати за кордон улітку.

чоловіки, які мають інвалідність будь-якої групи;

дозволяється виїзд супроводжуючим родича, який має інвалідність;

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

українські військові, які зазнали поранень під час бойових дій;

водії (за умови, що мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів) та водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ;

українські спортсмени, спортивні тренери та спеціалісти зі спортивної підготовки мають право виїхати за кордон для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах;

діячі культури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи потрібні чоловікам, щоби виїхати з України під час війни.

Також ми повідомляли про те, як підготуватися до подорожі з твариною.