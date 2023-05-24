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Виїзд дозволено: хто з українців зможе їздити за кордон влітку

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Кордон України Новина оновлена 24 травня 2023, 11:34
Кордон України. Фото poland2day.com

Існує низка категорій громадян, які можуть виїжджати з України під час воєнного стану

Україні було продовжено дію воєськового стану та загальної мобілізації, а це означає, що для багатьох наших громадян, як і раніше, закрито шлях з України. Втім, існує низка категорій громадян, яких можуть випустити із країни.

"Телеграф" розповідає про основні категорії чоловіків, які зможуть виїхати за кордон улітку.

  • чоловіки, які мають інвалідність будь-якої групи;
  • дозволяється виїзд супроводжуючим родича, який має інвалідність;
  • чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;
  • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
  • українські військові, які зазнали поранень під час бойових дій;
  • водії (за умови, що мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів) та водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ;
  • українські спортсмени, спортивні тренери та спеціалісти зі спортивної підготовки мають право виїхати за кордон для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах;
  • діячі культури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи потрібні чоловікам, щоби виїхати з України під час війни.

Також ми повідомляли про те, як підготуватися до подорожі з твариною.

Теги:
#Україна #Кордон #Виїзд #Воєнний стан