Як підготуватися до подорожі з твариною: поради від українських прикордонників

Вивезти тварину з України можна за наявності низки документів та обов’язкових процедур

Щоб виїхати з України під час війни, потрібно знати певні правила. Особливо, якщо ви плануєте вивозити із собою домашніх вихованців.

У Держприкордонслужбі України дали докладну інструкцію щодо цього. Перше, на що радять звернути увагу, то це на правила для тварин в інших країнах. Якщо їх не дотриматися, то в країну можуть не впустити або впустити, але з перешкодами.

Інформацію про ввезення тварин до країн ЄС та інших держав можна переглянути на сайті ДПС України в розділі "Вимоги до некомерційного переміщення". Також перед подорожжю з твариною необхідно провести огляд у ветеринара, зробити щеплення та провести чіпування. Важливо пам’ятати, що чіпувати тварину потрібно раніше, ніж робити щеплення проти сказу та інших хвороб. Лікар-ветеринар повинен внести до ветеринарно-санітарного паспорта тварини всі проведені маніпуляції.

До подорожі з твариною потрібно готуватись за три місяці. Так як через 30 днів після вакцинації та за три місяці до переміщення тварини потрібно провести забір крові для дослідження на титр антирабічних антитіл. Робиться це у державній ветеринарній клініці чи акредитованій лабораторії, яких на сьогодні в Україні три:

Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи: Київ-151, вул. Донецька, 30, 03151;

ТОВ "НеоВетлаб Україна": м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 11, буд.1, кв.101, 03191;

Державний науково-контрольний інститут біотехнології та штамів мікроорганізмів. Кафедра біотехнології та контролю якості вірусних препаратів: м. Київ, вул. Донецька, 30, 03151.

Наступним обов’язковим кроком є обробка від паразитів, якщо це є вимогою країни, в яку ви плануєте поїхати. А за кілька днів до виїзду необхідно одержати ветеринарне свідоцтво Ф-1 у державній лікарні ветеринарної медицини, яке діє протягом 72 годин (ст. 95 Закону України „Про ветеринарну медицину”).

Фінальний крок – це отримання міжнародного ветеринарного сертифікату. До речі, його формат залежить від того, яким способом ви плануєте вивозити тварину з України:

поїздом або літаком (авіаперевезення поки що недоступні через воєнний стан) — потрібно звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону;

автомобілем чи автобусом — потрібно звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби на межі вашого регіону або до державного ветеринарного інспектора у пунктах пропуску.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виїхати з України з дитиною під час воєнного стану. Батькам перед поїздкою необхідно підготувати низку документів, які будуть потрібні на кордоні для виїзду з країни.