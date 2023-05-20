Как подготовиться к путешествию с животным: советы от украинских пограничников

Вывезти животное из Украины можно при наличии ряда документов и обязательных процедур

Чтобы выехать из Украины время войны нужно знать определенные правила. Особенно, если вы планируете вывозить с собой домашних питомцев.

В Госпогранслужбе Украины дали подробную инструкцию на этот счет. Первое, на что советуют обратить внимание, так это на правила для животных в других странах Если их не соблюсти, то в страну могут не впустить или впустить, но с препятствиями.

Информацию о ввозе животных в страны ЕС и другие государства можно посмотреть на сайте ГПС Украины в разделе "Требования к некоммерческому перемещению". Также перед путешествием с животным необходимо провести осмотр у ветеринара, сделать прививки и провести чипирование. Важно помнить, что чипировать животное нужно раньше, чем делать прививки против бешенства и других болезней. Врач-ветеринар должен внести в ветеринарно-санитарный паспорт животного все проведенные манипуляции.

К путешествию с животным нужно готовиться за три месяца. Так как спустя 30 дней после вакцинации и за три месяца до перемещения животного нужно провести забор крови для исследования на титр антирабических антител. Делается это в государственной ветеринарной клинике или аккредитованной лаборатории, которых на сегодня в Украине три:

Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы: Киев-151, ул. Донецкая, 30, 03151;

ООО "НеоВетлаб Украина": г. Киев, ул. Академика Вильямса, 11, д.1, кв.101, 03191;

Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов. Кафедра биотехнологии и контроля качества вирусных препаратов: г. Киев, ул. Донецкая, 30, 03151.

Следующий обязательный шаг — это обработка от паразитов, если это является требованием страны, в которую вы планируете поехать. А за несколько дней до выезда необходимо получить ветеринарное свидетельство Ф-1 в государственной больнице ветеринарной медицины, которое действует в течение 72 часов (ст. 95 Закона Украины "О ветеринарной медицине").

Финальный шаг — это получение международного ветеринарного сертификата. К слову, его формат зависит от того, каким способом вы планируете вывозить животное из Украины:

поездом или самолетом (авиаперевозки пока недоступны из-за военного положения) — нужно обратиться в территориальные органы Госпродпотребслужбы на границе вашего региона;

автомобилем или автобусом — нужно обратиться в территориальные органы Госпродпотребслужбы на границе вашего региона или к государственному ветеринарному инспектору в пунктах пропуска.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выехать из Украины с ребенком во время военного положения. Родителям перед поездкой необходимо подготовить ряд документов, которые потребуются на границе для выезда из страны.