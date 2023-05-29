Новые правила: кто из украинцев сможет выезжать за границу с 1 июня

С 1 июня в Украине начнут действовать новые правила выезда из страны

В Украине продолжается действие военного положения и всеобщей мобилизации, а это означает, что многим нашим гражданам по-прежнему запрещено выезжать за границу. Впрочем, существует целый ряд категорий украинцев, которым разрешено пересекать государственную границу.

"Телеграф" рассказывает о правилах выезда за границу в июне.

Как пишет издание "Знай" с 1 июня в Украине начнут действовать новые правила выезда из страны. Их хотят изменить из-за злоупотребления разрешением во время военного положения, а касаются они некоторых категорий мужчин. Они коснуться госслужащих и деятелей культуры.

Так, с указанного периода госслужащие смогут на законных основаниях выезжать за границу в командировку, которая должна быть подтверждена документально и на определенный срок.

Также новые правила касаются деятелей культуры. А именно, разрешение на выезд дается только после предоставления подробной информации, о месте проведения мероприятия в том числе. Также от выехавших потребуют отчет по возвращении домой. Однако окончательное решение о выезде принимают именно пограничники.

Кому можно будет выезжать из Украины летом?

Работники определенных проффесий: члены экипажей кораблей, работники железнодорожного транспорта, авиационный персонал, водители транспортных средств, имеющие лицензию на международные перевозки, водители-волонтеры, деятели культуры для благотворительного сбора средств, спортсмены и тренеры для участия в соревнованиях и сборах.

По семейному положению: родители трех и более несовершеннолетних детей, родители или опекуны детей с инвалидностью, одинокие родители, лица, ухаживающие за женой или родителями с инвалидностью.

По состоянию здоровья: мужчины, исключенные из воинского учета или имеющие отсрочку по состоянию здоровья, лица с инвалидностью, едущие на лечение военные.

Напомним, ранее мы писали о том, что названа категория мужчин, которая может выехать за границу.

Также мы сообщали о том, кого из молодых людей могут не выпустить за границу, хотя формально это разрешено.