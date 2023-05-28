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Только на 30 дней: названа категория мужчин, которая может выехать за границу

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Некоторые мужчины могут выехать за границу во время военного положения Новость обновлена 28 мая 2023, 13:00
Некоторые мужчины могут выехать за границу во время военного положения. Фото Коллаж "Телеграфа"

Адвокат объяснил, какие есть нюансы в случае выезда данной категории мужчин

В условиях военного положения и общей мобилизации выезд из Украины для мужчин призывного возраста запрещен. Однако некоторые категории все же имеют право уехать из страны, в том числе это касается волонтеров и водителей.

Адвокат объединения T&T Partners Владислав Юрчак детально объяснил правила выезда этой категории граждан за границу и назвал необходимые для этого документы. Об этом пишет 24 канал.

По его словам, решения о выезде для водителей и волонтеров принимает Мининфраструктуры или военные администрации при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки. Обоснования производится в письме, которое могут написать:

  • военные, правоохранительные органы;
  • военные администрации;
  • медицинские заведения;
  • отправители и адресаты гуманитарной помощи.

Юрчак подчеркнул, что волонтеры и водители, которые получили разрешение на выезд, могут находиться за границей не более 30 календарных дней. В случае превышения сроков пребывания за границей или изменения цели выезда разрешение будет отменено (в течение 7 рабочих дней с момента установления фактов нарушений).

Также важно учесть, что водители должны иметь лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что при выезде из Украины для граждан могут проводить небольшие собеседования на границе.

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#Украина #Граница #Водитель #Волонтер #Выезд за границу