Лише на 30 днів: названо категорію чоловіків, яка може виїхати за кордон

Адвокат пояснив, які є нюанси у разі виїзду цієї категорії чоловіків

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації виїзд з України для чоловіків призовного віку заборонено. Однак деякі категорії все ж таки мають право виїхати з країни, зокрема це стосується волонтерів та водіїв.

Адвокат об’єднання T&T Partners Владислав Юрчак детально пояснив правила виїзду цієї категорії громадян за кордон та назвав необхідні для цього документи. Про це пише 24 канали.

За його словами, рішення про виїзд для водіїв та волонтерів приймає Мінінфраструктури або військові адміністрації за наявності відповідного обґрунтування обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення. Обґрунтування проводиться у листі, який можуть написати:

військові, правоохоронні органи;

військові адміністрації;

медичні заклади;

відправники та адресати гуманітарної допомоги.

Юрчак наголосив, що волонтери та водії, які отримали дозвіл на виїзд, можуть перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів. У разі перевищення термінів перебування за кордоном або зміни мети виїзду, дозвіл буде скасовано (протягом 7 робочих днів з моменту встановлення фактів порушень).

Також важливо врахувати, що водії повинні мати ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що при виїзді з України для громадян можуть проводити невеликі співбесіди на кордоні.