"Ще один удар по путінській військовій машині": ЄС погодив 11-й пакет санкцій проти росії

На нові санкції вже відреагувала президентка Єврокомісії

Посли країн Євросоюзу погодили черговий пакет санкцій проти росії. Він став уже одинадцятим.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на заяви головування Швеції у Раді ЄС та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн.

"Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії. Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій та окремим лістингам", - повідомляє представництво Швеції.

Вже відомо, що нові санкції включатимуть, зокрема, заборону на перетин кордону російськими автопричепами і транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба".

Варто зазначити, що зараз це єдина гілка нафтопроводу, якою російська нафта йде до Європи.

Новий санкційний пакет уже прокоментувала Урсула фон дер Ляйєн. Вона написала в Twitter, що вітає цю політичну угоду.

"Це завдасть ще одного удару по путінській військовій машині посиленням експортних обмежень, націлених на організації, які підтримують Кремль. Наш інструмент проти обходу не дозволить росії отримати підсанкційні товари", — зазначила вона.

Нагадаємо, що санкційний тиск на рф чинить і Україна. Нещодавно указом президента Зеленського набув чинності черговий пакет обмежувальних заходів, спрямованих проти підприємств росіян