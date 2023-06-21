Реформи є, але...: у Німеччині прямо вказали на перешкоди України для вступу до ЄС

У Берліні не сумніваються, що Україна стане частиною ЄС

Для того, щоб стати членом Європейського союзу, Україна має подолати 30-річну корупцію та "кумівство".

Як повідомляє dpa, про це розповіла глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у кулуарах Конференції з відновлення України у Лондоні.

За її словами, Україна вже показала значний прогрес у деяких реформах, особливо тих, що стосуються свободи ЗМІ та верховенства права, проте тепер має рухатися у тому, щоб покласти край "кумівству" та корупції.

Водночас міністр зазначив, що Київ проводить реформи з "неймовірною швидкістю", і її країна активно це підтримує.

Бербок додала, що Україна все одно стане членом ЄС, а тому вона підтримує інвестиції приватних компаній у відновлення України, оскільки це зрештою зміцнить єдиний ринок Європейського союзу. За її словами, це насамперед стосується ринку чистої енергетики.

Як повідомлялося раніше, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вступ України до ЄС відбудеться одразу після завершення російського вторгнення.