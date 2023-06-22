Радіація може зачепити кожного: Зеленський провів важливий брифінг у Києві

Світ має забути про "нейтралітет"

Президент України Володимир Зеленський увечері 22 червня провів у Києві брифінг із представниками країн "Великої сімки", "Великої двадцятки" та міжнародних організацій про небезпеку можливого теракту на Запорізькій АЕС.

Український лідер заявив, що ні в кого не має бути ілюзій щодо рф: "Саме росія зараз є глобальним центром цинізму, і звідти може надійти будь-який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу".

"Ми продовжимо інформувати партнерів, буде надана інформація тим країнам, які зображають якийсь нейтралітет навіть зараз. Очевидно, що радіація не запитує, хто нейтральний, і може досягти будь-кого у світі. Так, хто завгодно у світі може допомогти, і що робити, — відомо. Потрібна повна деокупація Запорізької атомної станції", — наголосив Зеленський.

За його словами, будь-хто, хто заплющує очі на мінування росією території та споруд ЗАЕС, сприяє російському злу та терору в цілому.

Також президент розповів, що доручив міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку провести роз’яснювальну роботу з нашими людьми щодо ризиків найближчим часом.

Як відомо, Запорізька АЕС в Енергодарі була окупована ще у березні 2022 року. Довгий час росія намагалася навести свої порядки, співробітників шантажували та катували, на станцію завозили російських ядерників та військову техніку. 20 червня 2023 року глава ГУР України Кирило Буданов заявив, що росія встановила вибухівку на охолоджувач станції, — внаслідок підриву є ризик аварії.

22 червня Володимир Зеленський заявив, що росія все підготувала для терористичного акту з викидом радіації на ЗАЕС.