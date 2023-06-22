Радиация может задеть каждого: Зеленский провел важный брифинг в Киеве

Мир должен забыть о "нейтралитете"

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 22 июня провел в Киеве брифинг с представителями стран "Большой семерки", "Большой двадцатки" и международных организаций об опасности возможного теракта на Запорожской АЭС.

Украинский лидер заявил, что ни у кого не должно быть иллюзий касательно рф: "Именно россия сейчас является глобальным центром цинизма, и оттуда может поступить любой приказ на любое зло, которое они рассчитывают замаскировать под ту или другую катастрофу".

"Мы продолжим информировать партнеров, будет предоставлена информация тем странам, которые изображают некую нейтральность даже сейчас. Очевидно, что радиация не спрашивает, кто нейтральный, и может задеть кого угодно в мире. Так, кто угодно в мире может помочь, и что делать, — известно. Нужна полная деоккупация Запорожской атомной станции", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, любой, кто закрывает глаза на минирование россией территории и сооружений ЗАЭС, способствует российскому злу и террору в целом.

Также президент рассказал, что поручил министру внутренних дел Игорю Клименко провести разъяснительную работу с нашими людьми по имеющимся рискам в ближайшее время.

Как известно, Запорожская АЭС в Энергодаре была оккупирована еще в марте 2022 года. Долгое время россия пыталась навести свои порядки, сотрудников шантажировали и пытали, на станцию завозили российских ядерщиков и военную технику. 20 июня 2023 года глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что россия установила взрывчатку на охладитель станции, — в результате подрыва есть риск аварии.

22 июня Владимир Зеленский выступил с заявлением, что россия все подготовила для террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС.