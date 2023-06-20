"Самое страшное...": Буданов сделал тревожное заявление насчет Запорожской АЭС

Глава ГУР рассказал, в каком случае могут быть серьезные проблемы на атомной электростанции

Российские захватчики дополнительно заминировали Запорожскую атомную электростанцию, ситуация вокруг которой остается крайне тревожной. В частности, заминирован был пруд-охладитель станции.

Об этом руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил в эфире телемарафона.

"К сожалению, по состоянию на данный момент определенная угроза существует. Еще раз говорю — определенная. Потому что Запорожская АЭС как находилась, так и находится под контролем оккупационных войск", — сказал Буданов.

По его словам, подрыв Каховской ГЭС, который совершили российские оккупанты, привел к потере нормального доступа воды к охладителям на Запорожской АЭС.

"Но второе, самое страшное, это то, что ЗАЭС была дополнительно заминирована. И самое страшное, что заминирован охладитель. Если они выведут его из строя, то велика вероятность, что будут значительные проблемы", — сказал он.

Отметим, что глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко рассказала Фактам ICTV, что может привести к катастрофе на ЗАЭС и какими будут последствия.

"В случае повреждения последней линии атомная станция не сможет получать электроэнергию для своих нужд. На случай подобной аварийной ситуации там есть дизель-генераторы, которые смогут обеспечивать охлаждение ядерного топлива. Однако для их бесперебойной работы требуется дизельное топливо, поставкам которого могут препятствовать оккупанты", — сказала она.

В случае, если ЗАЭС потеряет все источники электроснабжения, начнется плавление ядерного топлива. В результате этого может случиться выброс радиоактивных веществ.

Инфографика - Факты

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил риски катастрофы на ЗАЭС. По его словам, после теракта на Каховской ГЭС, нельзя исключать, что оккупанты не решаться предпринять что-то подобное на атомной электростанции.