Вода в Каховском водохранилище упала к "мертвой точке": эксперт объяснил, что будет с реакторами ЗАЭС

При строительстве станции были предусмотрены варианты ее жизнеобеспечения

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС уровень воды в Каховском в водохранилище упал до уровня 12,5 метра – это ниже "мертвой" точки в 12,7 метра, когда уже нельзя производить водозабор для Запорожской АЭС.

Об этом ТСН рассказал директор "Энергоатома" Петр Котин.

В то же время на станции, по его словам, предусмотрена ситуация, когда по каким-либо причинам может снижаться уровень в Каховском водохранилище, даже до полного его обезвоживания.

В этом случае на Запорожской АЭС есть пруд-охладитель. В настоящее время на станции энергоблоки не работают. Поэтому этот режим, когда блоки не работают, может длиться годами без каких-либо последствий.

"Но потенциальная угроза есть. Во-первых, мы не можем включить блоки. Когда мы получим контроль над станцией, мы не сможем в таких условиях включить блоки. Нужно будет найти источник подкормки. Потому что при работающем энергоблоке будет испарение из этого пруда и тогда в течение одного месяца нужно будет обновлять уровень воды. А для этого нужен источник воды", - пояснил директор "Энергоатома".

Поэтому опасная ситуация наступит именно тогда, когда будет потеря воды в вышеупомянутой пруду.

Впрочем, даже на этот случай предусмотрено подключение мобильных насосных установок, которых было достаточно на ЗАЭС. Но опять же нужно найти источник воды.

Напомним, что в комментарии "Телеграфу" директор Центра исследования энергетики Александр Харченко подтвердил, что пока прямых рисков для ЗАЭС нет. Охладительные бассейны там заполнены и ситуация под контролем. Вопрос в том, что через несколько недель нужно будет решать проблему подкачки воды.