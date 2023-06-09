Вода у Каховському водосховищі впала до "мертвої точки": експерт пояснив, що буде з реакторами ЗАЕС

При будівництві станції було передбачено варіанти її життєзабезпечення

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС рівень води у Каховському у водосховищі впав до рівня 12,5 метра – це нижче "мертвої" точки в 12,7 метра, коли вже не можна робити водозабір для Запорізької АЕС.

Про це ТСН розповів директор "Енергоатому" Петро Котін.

В той же час на станції, за його словами, передбачена ситуація, що з будь-яких причин може знижуватися рівень у Каховському водосховищі, навіть до повного його обезводнювання.

В цьому випадку на Запорізькій АЕС є ставок-охолоджувач. Зараз на станції енергоблоки не працюють. Тому цей режим, коли блоки не працюють, може тривати роками без якихось наслідків.

"Але потенційна загроза є. По-перше, ми не можемо включити блоки. Коли ми отримаємо контроль над станцією, ми не зможемо в таких умовах включити блоки. Потрібно буде знайти джерело підживлення. Тому що при працюючому енергоблоці буде випаровування з цього ставка і тоді протягом одного місяця треба буде поновлювати рівень води. А для цього потрібне джерело води", — пояснив директор "Енергоатому".

Тому небезпечна ситуація настане саме тоді, коли буде втрата води у згаданому вище ставку.

Втім, навіть на цей випадок передбачено підключення мобільних насосних установок, яких було у достатній кількості на ЗАЕС. Але знову ж таки – потрібно знайти джерело води.

Нагадаємо, що у коментарі "Телеграфу" директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко підтвердив, що наразі прямих ризиків для ЗАЕС нема. Охолоджувальні басейни там наповнені і ситуація під контролем. Питання у тому, що за кілька тижнів треба буде вирішувати проблему підкачування води.