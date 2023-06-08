Не хочемо створювати паніку, але ситуація серйозна: у МАГАТЕ попередили про небезпеку для ЗАЕС

Рафаель Гроссі планує відвідати ЗАЕС наступного тижня

За даними МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії), темпи падіння рівня води в Каховському водосховищі, спричинені підривом росіянами дамби Каховської ГЕС, знизилися з 11 см до 5-7 см за годину. Якщо рівень води у водосховищі опуститься нижче 12,7 м, Запорізька атомна електростанція не зможе закачувати з нього воду.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Станом на 18 годину 7 червня рівень води у водосховищі знизився приблизно на 2,8 метра і склав 14,03 метра.

"Якщо рівень опуститься нижче 12,7 метра, ЗАЕС вже не зможе перекачувати воду з водойми до резервуарів. Оскільки повний масштаб пошкодження дамби залишається невідомим, неможливо передбачити, коли це станеться. Але якщо нинішня швидкість падіння триватиме, критичний рівень буде досягнутий протягом наступних двох днів", – уточнили у МАГАТЕ.

Зазначається, що перед такою загрозою, ЗАЕС постійно поповнює свої резервуари (великий ставок-охолоджувач поруч зі станцією, спринклерні ставки-охолоджувачі та прилеглі канали) водою з Каховського водосховища.

Якщо всі ці об’єкти будуть заповнені водою, її вистачить на кілька місяців для забезпечення охолодження шести реакторів та відпрацьованого палива.

Разом з тим, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що є небезпека, що ЗАЕС може залишитися без необхідної кількості води, що подається з Каховського водосховища та ставків, для охолодження шести реакторів, пише Sky News.

За словами Гроссі, "у гіршому випадку без охолодження ви ризикуєте розплавитися там із трагічними екологічними наслідками".

"Безумовно, існує небезпека, можливо, через кілька тижнів чи місяць, але треба щось робити. Ми не хочемо створювати тут паніку, але це серйозна ситуація, тому що зазвичай вам потрібна гарантована кількість води, яка циркулює у цих реакторах. Якщо ви почнете втрачати цю здатність, у вас виникне проблема. Проблема може відстрочитися на кілька днів чи тижнів, але проблема буде", – сказав він.

Глава МАГАТЕ повідомив, що планує відвідати ЗАЕС для оцінки ситуації наступного тижня.

Нагадаємо, у день вибуху на Каховській ГЕС, МАГАТЕ заявило, що безпосереднього ризику для ядерної безпеки на ЗАЕС немає.

Як розповідав "Телеграф", президент України Володимир Зеленський відреагував на бездіяльність Червоного Хреста та мляву реакцію ООН на підрив Каховської ГЕС. Україна не отримала відповіді на запити про допомогу.