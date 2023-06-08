"Я в шоці": Зеленський відреагував на бездіяльність ООН та Червоного Хреста після підриву Каховської ГЕС

Реакція ООН та Червоного хреста на катастрофу в Україні, яку створили росіяни, шокувала президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на бездіяльність Червоного Хреста та мляву реакцію ООН щодо підриву Каховської ГЕС. Україна не отримала відповіді на запити про допомогу.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю BILD. За його словами, він шокований такою поведінкою світових структур.

"Ми не отримали жодної відповіді (на запити України про допомогу – ред.). Я шокований", — сказав президент.

Зеленський додав, що якщо реакція від ООН, Червоного Хреста та інших організацій і була, то "дуже дипломатична". І незважаючи на те, що трагедія сталася понад дві доби тому, представників ООН та Червоного Хреста на окупованих територіях немає, хоча вони "мають першими рятувати життя", адже з цією метою вони й створювалися.

"Те, що зараз відбувається, — це трагедія. Екологічна катастрофа і людська катастрофа… Люди, тварини загинули. З дахів затоплених будинків люди можуть бачити потопельників, що пропливають повз них. Це можна бачити на іншому боці. Вивезти людей з окупованої частини Херсонщини дуже складно. Коли наші люди намагаються врятувати їх, окупанти обстрілюють", – заявив Зеленський.

Оцінити та побачити наслідки катастрофи можна буде лише за кілька днів, коли вода почне відходити. Володимир Зеленський вважає, що росія боїться контрнаступу ЗСУ, тож таким чином хотіла ускладнити звільнення українських територій.

Нагадаємо, що в день підриву Каховської ГЕС на сторінці ООН у Twitter з’явилося привітання з днем "російської мови", а реакція на катастрофу в Україні з’явилася через півдня вже після полудня.

Також "Телеграф" розповідав про те, що обурені українці "оновили" позашляховики ООН та ВООЗ, які стояли на одному з київських паркувань. На білі авто повісили плакати з написом "непотрібні" у відповідь на холодну реакцію на підрив Каховської ГЕС.