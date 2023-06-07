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Безкорисні: українці "подякували" ООН за "потужну" реакцію на підрив Каховської ГЕС (фото)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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На авто ООН активісти приклеїли напис "Безкорисні" Новина оновлена 07 червня 2023, 15:19
На авто ООН активісти приклеїли напис "Безкорисні". Фото Колаж "Телеграфу"

Свою "подяку" активісти залишили на машинах ООН

Київські активісти "оновили" позашляховики ООН та ВООЗ, які стояли на одному з київських паркувань, зробивши на них написи "uselles" (у перекладі — безкорисні). Таким чином, вони висловили своє обурення байдужості Організації Об’єднаних Націй до підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Відповідні фотографії автомобілів на своїй сторінці у Twitter опублікував користувач Йось.

"Вчора в Україні росія влаштувала найбільшу техногенну катастрофу останніх десятиліть. Тисячі людей залишилися без даху над головою, всі потребували допомоги. Зараз, наступного дня, "кілька" позашляховиків ООН і ВООЗ все ще стоять на одному з київських парковок. "Кілька" білих і чистих позашляховиків", — пише автор поста.

При цьому користувач із ніком Йось зазначив, що це не вандалізм із боку активістів, а просто вираз позиції.

На опублікованих фотографіях видно, що у невідомі повісили плакати на машини з написом seless, додавши її до літери U на авто. Таким чином вийшло слово Useless, що в перекладі з англійської означає "безкорисний". Так кияни "подякували" ООН за її "потужну" реакцію на катастрофу.

Зазначимо, що 6 червня, коли російські загарбники підірвали Каховську ГЕС, в ООН почали святкувати День російської мови та закликати людей підписатися на сторінку організації.

Нагадаємо, що після катастрофи з Каховською ГЕС, кореспондент "Телеграфа" вирушив до Херсона і показав, як зараз виглядає місто і що там відбувається після затоплення.

Теги:
#Україна #Київ #ООН #Автомобілі #Катастрофа #Активісти #Каховська ГЕС