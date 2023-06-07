Підрив Каховської ГЕС: як Херсонщина переживає другий день підтоплення, всі подробиці (оновлюється)

Херсонська область серйозно постраждала від терористичних дій російської армії

Середа, 7 червня, стала другим днем загальної боротьби зі стихійним лихом, котре стало наслідком підриву росіянами Каховської ГЕС. Станом на ранок лише на правому березі Херсонщини вже затоплено 1852 будинки, і вода продовжує прибувати.

Про це повідомив у ранковому зверненні очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За словами чиновника, наразі інтенсивність підтоплення стала трохи меншою, однак руйнування станції виявилися вельми значними. Тож повного спадання води чекати доведеться ще не скоро.

8:48 У Новій Каховці поступово починає сходити вода — про це свідчать фото і відео із місцевих пабліків.

На вулицях залишилася купа сміття

Води стає все менше

Тим часом село Корсунка, що знаходиться неподалік Нової Каховки, на жаль, повністю пішло під воду. Принаймні, саме такі дані передають російські окупанти.

Корсунка на карті

8:25 В ДСНС показали, як рятують людей із затоплених районів Херсону.

Протягом наступних 20 годин в Херсоні очікують підняття рівня води у районі Метро. Також вночі стало підтоплювати Білозерську громаду, котра ще вчора вдень не встигла відчути на собі повністю наслідки підриву станції.

"Вночі до нас звернулося 13 людей, серед яких 5 жителів лівобережжя", — повідомив Прокудін, говорячи про організацію евакуації.

Із небезпечних зон уже вивезено 1457 людей, із яких 1286 — жителі херсонського мікрорайону Корабел.

Карта подтопления Херсонской области

Карта подтопления Херсона

Тим часом на правому березі Херсонської області відбувається справжній жах — окупанти фактично покинули мирних жителів напризволяще. Десяткам тисячам людей довелося провести ніч на дахах власних будинків через занадто високий рівень води.

"Телеграф" писав, що сьогодні, 7 червня, Херсонщина очікує на пік підтоплення. Детальніше читайте у нашому матеріалі.