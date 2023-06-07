Мало росіян, так ще й природа: з'явився тривожний прогноз погоди для півдня України

Погода розбурхається особливо на півдні України

До проблем рукотворних, які півдню України влаштували росіяни підривом ГЕС, додадуться ще й проблеми природні. На затоплені населені пункти можуть випасти чималі опади.

Про це свідчить прогноз народного синоптика Станіслава Щедріна.

Так, за його інформацією, починаючи з 10 по 21 червня, всю Україну, а особливо південно-східні та центральні області, сильно заливатиме.

"У більшості районів регулярно проходитимуть дощі, іноді дуже сильні зливи, сильні грози, також можливий великий град, потужні шквали і навіть у виняткових місцях можливі торнадо", — прогнозує синоптик.

Нагадаємо, що у цей час Херсонщина вже другий день переживає наслідки підриву Каховської ГЕС. Дізнатися про останні новини з регіону ви можете, перейшовши за посиланням. Там, до речі, вже працює і кореспондент "Телеграфа", яка вже стала свідком того, як рятують людей у затоплених районах Херсона.

Раніше ми писали про те, що підрив Каховської ГЕС затопив цвинтарі та звалища.

Також ми повідомляли про те, де зараз найкритичніша ситуація після підриву Каховської ГЕС.