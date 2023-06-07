Мало россиян, так еще и природа: появился тревожный прогноз погоды для юга Украины

Погода разбушуется особенно на юге Украины

К проблемам рукотворным, которые югу Украины устроили россияне подрывом ГЭС, добавятся еще и проблемы природные. На затопленные населенные пункты могут выпасть немалые осадки.

Об этом свидетельствует прогноз народного синоптика Станислава Щедрина.

Так, по его информации, начиная с 10 по 21 июня, всю Украину, а особенно юго-восточные и центральные области, будет сильно заливать.

"В большинстве районов будут регулярно проходить дожди, иногда очень сильные ливни, сильные грозы, также возможен крупный град, мощные шквалы и даже в исключительных местах вероятны торнадо", — прогнозирует синоптик.

Напомним, что тем временем Херсонщина уже второй день переживает последствия подрыва Каховской ГЭС. Узнать все последние новости из региона вы можете, перейдя по ссылке. Там, к слову, уже работает и корреспондент "Телеграфа", которая уже стала свидетелем того, как спасают людей в затопленных районах Херсона.

Ранее мы писали о том, что подрыв Каховской ГЭС затопил кладбища и свалки.

Также мы сообщали о том, где сейчас самая критическая ситуация после подрыва Каховской ГЭС.