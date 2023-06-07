Ожидается пик подтопления: где самая критическая ситуация после подрыва Каховской ГЭС (фото, видео)

В Херсоне продолжают спасать людей после подрыва Каховской ГЭС

После подрыва россиянами Каховской ГЭС самой сложной ситуация остается в Корабельном райне Херсона, там вода поднялась на 3,5 метра.

Как сообщили в Офисе президента Украины, в этом районе города оказались подтопленными свыше тысячи домов.

По словам заместителя главы ОПУ Алексея Кулебы, по области начали частично отключать электричество и газоснабжение. Это делается для безопасности местного населения.

На месте продолжают работать спасатели и волонтеры.

В пунктах эвакуации можно получить питьевую воду и продуктовые наборы.

Уровень воды в Херсоне продолжает подниматься

Пострадавшим в результате теракта россиян предоставляют жилье, также им выдают деньги прямо по месту.

Кулеба добавил, что в этом районе удалось эвакуировать 1500 человек.

Уровень воды в Олешках

В первую очередь спасают детей и маломобильные категории граждан.

Шуменский микрорайон в Херсоне

"Также оказывается помощь в спасении животных. Эвакуация будет продолжаться и завтра (7 июня, — Ред.), и в ближайшие дни – автобусами и поездом", – отметил представитель команды Владимира Зеленского.

Также критической ситуация остается на левом берегу Днепра, который временно оккупированном врагом. Там россияне не оказывают населению необходимую помощь, людям приходилось спасаться на крышах домов.

В то же время специалисты обещали, что именно утром 7 апреля ожидается пиковый уровень подтопления, после чего вода пойдет на спад.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие последствия подрыва Каховской ГЭС для Украины озвучил Зеленский.