Каховскую ГЭС, скорее всего, взорвали россияне, чтобы помешать наступлению ВСУ на юге — западные СМИ

Уничтожение дамбы сменит военную географию Юга Украины в канун контрнаступления ВСУ и поможет россии, пишут западные СМИ

Подрыв Каховской гидроэлектростанции, произошедший в ночь на 6 июня, скорее всего, был осуществлен российскими войсками, а его последствия в виде затопления больших территорий на юге Украины значительно усложнят возможное продвижение украинских Вооруженных сил во время контрнаступления на этом направлении, пишут влиятельные западные СМИ.

Кто взорвал ГЭС

Влиятельный еженедельный англоязычный журнал The Economist, освещая ситуацию с подрывом Каховской гидроэлектростанции, пишет, что версия пророссийских сил об "украинской операции" маловероятна. Издание также напоминает, что Украина давно утверждала, что россияне уже давно заминировали ГЭС, что более вероятно.

Также журнал добавляет, что источники из западных военных кругов утверждают, что за этим "почти точно" стоит россия. По словам собеседников, взрыв такой силы означает, что там было заложено большое количество взрывчатки, а российские войска контролируют ГЭС с первых дней войны.

Кроме того, добавляют в издании, умышленное разрушение ГЭС может быть признано военным преступлением.

Описывая подрыв ГЭС, американская ежедневная газета The Wall Street Journal также пишет, что западная разведка пытается понять, кто ответственен за подрыв дамбы. Так, представитель Национального совета по безопасности США Джон Кирби утверждает, что Штаты еще не пришли к окончательному выводу, кто взорвал дамбу.

При этом, отмечает газета, на Западе склоняются ко мнению, что это сделала россия.

Влияние подрыва дамбы на контрнаступление ВСУ

The Economist делает вывод, что если подрыв действительно сделала рф, то это свидетельствует об отчаянии, поскольку ее войска не обладают способностью или желанием снова захватить Херсон.

Также, добавляет издание, уничтожение дамбы сменит военную географию Юга Украины в канун контрнаступления, ведь для ВСУ будет гораздо сложнее продвигаться через затопленную территорию.

Вместе с тем журнал приводит мнение британского атташе по вопросам обороны в Киеве и Москве Джона Формана, который отмечает, что операция на воде и так была маловероятной со стороны ВСУ. Он объясняет свое мнение тем, что у украинских войск нет достаточных навыков и средств для проведения таких операций, которые считаются самыми сложными в военном деле.

The Wall Street Journal также рассматривает подрыв Каховской ГЭС в военном разрезе и обращает внимание, что уничтожение ГЭС может помочь россии перегруппировать свои силы, лишив ВСУ некоторых вариантов по контрнаступлению. Россияне могут переместить свои силы с юго-западного направления на другие участки фронта.

Также газета приводит мнения западных экспертов, которые считают, что Украина могла планировать свое контрнаступление именно на Юге, чтобы отрезать сухопутный коридор между рф и оккупированным ею Крымом. Именно затопленная сейчас территория была бы тем местом, через которое ВСУ начали бы такое контрнаступление.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 6 июня сообщил, что из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС будет затоплено от 35 до 80 населенных пунктов.