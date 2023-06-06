"Будут большие проблемы": Зеленский о тяжелых последствиях подрыва россиянами Каховской ГЭС

Три региона Украины будут испытывать проблемы с питьевой водой из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

В результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции (Херсонская область) могут быть затоплены до восьмидесяти населенных пунктов, а также будут большие проблемы с питьевой водой во всем регионе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами во вторник, 6 июня.

"Очень сложная ситуация... Нам понятно, что будет затоплено от 35 до 80 населенных пунктов", — сказал он.

Зеленский также добавил, что украинские власти заранее готовились к возможному подрыву этой ГЭС россиянами, ведь имели информацию о ее минировании оккупантами еще в прошлом году, и есть разработанные планы действий на этот случай. Но, добавил он, это не значит, что не будет проблем как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

"Мы понимаем, что будут большие проблемы. Они уже есть и будут. Мы готовились по подвозу питьевой воды. Будут большие проблемы с питьевой водой даже там, где не затоплено — во всем регионе: Днепровском регионе, Запорожском и Херсонском", — рассказал президент.

Он добавил, что последствия трагедии будут понятны "где-то через неделю": "Простым языком — как уйдет вода".

Зеленский также сообщил, что Офис генпрокурора Украины уже зарегистрировал это преступление и классифицировал его как экоцид. С этим Украина будет обращаться также и в Международный уголовный суд.

Как сообщалось, OSINT-исследователи международного разведывательного сообщества InformNapalm подсчитали, что разрушение Каховской гидроэлектростанции по экологическим и экономическим последствиям можно сравнить с ударом тактическим ядерным оружием 5-10 килотонн.