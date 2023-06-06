Херсон уходит под воду, люди спасаются как могут: что уже затопило (видео)

До Херсона добралась вода

После того, как россияне подорвали Каховскую ГЭС, вода продолжает прибывать в населенные пункты, которые расположены ниже дамбы, в частности в Херсон. Там уже затапливает целые районы, а граждане спасаются, как могут.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на данные в сети.

Так, спустя десяток часов после подрыва ГЭС, сеть начали заполонять видео уже с самого областного центра Херсонщины, до которого добралась вода. На них, например, можно увидеть, что некоторые дороги в городе превратились буквально в реки.

Но, это еще далеко не самое страшное. На других улицах можно передвигаться уже только на лодках.

При этом украинцы не спешат оставлять своих соотечественников в беде и в который раз показывают единство. На одном из опубликованных видео можно увидеть, как двое мужчин прямо под обстрелами россиян плывут по улицам, чтобы помочь тем, кто мог остаться в беде.

Впрочем, спасают украинцы не только людей, но и животных.

На кадрах из Санаторного проулка в Херсоне можно увидеть, что вода уже поднялась практически по пояс.

"В доме уже рыбу ловить можно. Воды по пояс, все плывет", — говорит одна из местных жительниц.

Тем временем набережная Парка Славы уж полностью оказалась под водой.

На окраинах города ситуация еще хуже. Там уровень воды поднялся до самих крыш домов.

Напомним, ранее мы писали о топ-12 экологических и гуманитарных последствиях подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Также мы сообщали, что в сети появился первый спутниковый снимок после взрыва Каховской ГЭС.