Последствия подрыва Каховской ГЭС: опубликован первый спутниковый снимок

На снимке видно, что дамба практически полностью була разрушена

В результате подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, который совершили в ночь на 6 июня оккупанты, практически все сооружение ГЭС было разрушено.

В Telegram-канале программы журналистских расследований Радио Свобода "Схемы" был опубликован первый спутниковый снимок Planet Labs, на котором показаны последствия подрыва дамбы.

Planet Labs

Подрыв ГЭС был совершен изнутри с помощью взрывчатки. Это привело к разрушению машинного зала и значительной части дамбы. Фото также сравнили со снимком за 4 июня, где ГЭС еще не пострадала от действий россиян.

Planet Labs

По информации "Укргидроэнерго", из-за взрыва Каховская ГЭС была разрушена полностью. В то же время в эфире Радио Свобода пресс-секретарь Сил обороны Наталья Гуменюк заявляла, что разрушена была не вся дамба, но есть существенные повреждения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Херсонской области под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов. Местные власти объявили об эвакуации людей. Граждан будут вывозить автобусами и поездами. Тем временем в сети начали публиковать видео с Новой Каховки, где видно, что город буквально уходит под воду.