Наслідки підриву Каховської ГЕС: опубліковано перший супутниковий знімок

На знімку видно, що дамба практично повністю була зруйнована

Внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції в Херсонській області, який здійснили в ніч на 6 червня окупанти, практично всю споруду ГЕС було зруйновано.

У Telegram-каналі програми журналістських розслідувань Радіо Свобода "Схеми" було опубліковано перший супутниковий знімок Planet Labs, на якому показано наслідки підриву греблі.

Planet Labs

Підрив ГЕС було здійснено зсередини за допомогою вибухівки. Це призвело до руйнування машинного залу та значної частини греблі. Фото також порівняли зі знімком за 4 червня, де ГЕС ще не постраждала від дій росіян.

Planet Labs

За інформацією "Укргідроенерго", через вибух Каховську ГЕС було зруйновано повністю. Водночас в ефірі Радіо Свобода прессекретар Сил оборони Наталія Гуменюк заявляла, що зруйновано не всю дамбу, але є суттєві пошкодження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Херсонщині під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів. Місцева влада оголосила про евакуацію людей. Громадян вивозитимуть автобусами та потягами. Тим часом у мережі почали публікувати відео з Нової Каховки, де видно, що місто буквально йде під воду.