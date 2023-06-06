Херсон іде під воду, люди рятуються як можуть: що вже затопило (відео)

До Херсона дісталася вода

Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, вода продовжує прибувати до населених пунктів, які розташовані нижче дамби, зокрема до Херсона. Там уже затоплює цілі райони, а громадяни рятуються як можуть.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на дані в мережі.

Так, за десяток годин після підриву ГЕС, мережу почали заполоняти відео вже з самого обласного центру Херсонщини, до якого дісталася вода. На них, наприклад, можна побачити, що деякі дороги у місті перетворилися буквально на річки.

Але це ще далеко не найстрашніше. На інших вулицях можна пересуватися вже лише човнами.

При цьому українці не поспішають залишати своїх співвітчизників у біді та вкотре показують єдність. На одному з опублікованих відео можна побачити, як двоє чоловіків просто під обстрілами росіян пливуть вулицями, щоб допомогти тим, хто міг залишитися в біді.

Втім, рятують українці не лише людей, а й тварин.

На кадрах із Санаторного провулка в Херсоні можна побачити, що вода вже піднялася практично до пояса.

"У будинку вже рибу ловити можна. Води до пояса, все пливе", — каже одна з місцевих мешканок.

Тим часом набережна Парку Слави вже повністю опинилася під водою.

На околицях міста ситуація ще гірша. Там рівень води піднявся до дахів будинків.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ-12 екологічні та гуманітарні наслідки підриву дамби Каховської ГЕС.

Також ми повідомляли, що у мережі з’явився перший супутниковий знімок після вибуху Каховської ГЕС.