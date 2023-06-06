"Будуть великі проблеми": Зеленський про тяжкі наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС

Три регіони України будуть мати проблеми з питною водою через підрив окупантами Каховської ГЕС.

В результаті підриву росіянами Каховської гідроелектростанції (Херсонська область) може бути затоплено до вісімдесяти населених пунктів, а також будуть великі проблеми з питною водою у всьому регіоні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок, 6 червня.

"Дуже складна ситуація… Нам зрозуміло, що буде затоплено від 35 до 80 населених пунктів", — сказав він.

Зеленський також додав, що українська влада заздалегідь готувалася до можливого підриву цієї ГЕС росіянами, адже мала інформацію про її мінування окупантами ще в минулому році, і є розроблені плани дій на цей випадок. Але, додав він, це не означає, що не буде проблем як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі.

"Ми розуміємо, що будуть великі проблеми. Вони вже є і будуть. Ми готувались щодо підвозу питної води. Будуть великі проблеми з питною водою навіть там, де не затоплено — у всьому регіоні: Дніпровському регіоні, Запорізькому і Херсонському", — розповів президент.

Він додав, що наслідки трагедії будуть зрозумілі "десь за тиждень": "Простою мовою — як піде вода".

Зеленський також повідомив, що Генеральна прокуратура України вже зареєструвала цей злочин і класифікувала його як екоцид. З цим Україна буде звертатись також і до Міжнародного кримінального суду.

Як повідомлялося, OSINT-дослідники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm підрахували, що руйнування Каховської гідроелектростанції за екологічними та економічними наслідками можна прирівняти з ударом тактичною ядерною зброєю 5-10 кілотонн.