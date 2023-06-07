Байден отреагировал на подрыв Каховской ГЭС: что сказал президент США (видео)

Америка продолжит оказывать помощь Украине и не бросит ее на едине с проблемами, заявил Байден

Президент США Джо Байден отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Он заверил Украину в дальнейшем поддержке и отметил, что США окажут всю необходимую и посильную помощь.

Об этом сообщает "Голос Америки". Во вторник, 6 июня, президент США Джо Байден провел встречу с журналистами, где и был поднят этот вопрос.

Американские журналисты поинтересовались, что Джо Байден думает на счет подрыва Каховской ГЭС, который оккупанты намеренно совершили ранним утром 6 июня.

"Мы не оставим. Мы поможем Украине", — ответил Байден.

Ранее на ситуацию отреагировали в Белом Доме. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что власти США уже видели информацию о том, что за подрыв дамбы ответственные россияне. Они еще в 2022 году оккупировали станцию и продолжали ее использовать в своих целях.

"Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти отчеты", — сказал Кирби.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский озвучил последствия подрыва Каховской ГЭС. По его словам, могут быть затоплены до восьмидесяти населенных пунктов, а также будут большие проблемы с питьевой водой во всем регионе.