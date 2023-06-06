"На преодоление катастрофы уйдут годы": эксминистр сравнил возможные последствия прорыва плотин ГЭС в Каховке и Киеве

Бывший министр экологии Украины оценил риски и последствия в результате вероятного повреждения Киевской дамбы и водохранилища

Экс-министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак рассказал, что река Днепр, где произошел подрыв Каховской ГЭС, давно превратился просто в каскад гидросооружений. В случае выхода из строя одной дамбы, под угрозой разрушения все последующие.

Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу". По словам Остапа Семерака, в случае повреждения киевской дамбы пострадает ряд соседних регионов.

Экс-министр отметил, что в случае подрыва киевской дамбы под водой окажется вся территория вплоть до следующей дамбы, которая может не выдержать гидроудара и тоже разрушиться. В таком случае Киевское море перестанет существовать и превратится в узкую и маловодную реку, которая будет наполняться притоками Тетерива, Припяти и других.

Но в отличии от Каховки, подобная ситуация в Киеве не скажется на сельском хозяйстве и водоснабжении вышестоящих городов, так как севернее Киевского водохранилища нет населенных пунктов, которые брали бы оттуда воду. Также это не скажется на Чернобыльской АЭС, чего нельзя сказать про работу ЗАЭС, которая сейчас под угрозой.

"Подрыв в Каховке прямым образом влияет на Запорожскую атомную электростанцию, на ее систему охлаждения, вода для которой бралась из Днепра. Стал-охладитель, который сейчас наполнен, нуждается в подкормке. Что будет, когда вода отойдет от системы забора, пока сказать сложно", — рассказал Остап Семерак.

Что касается вопроса экологии, то, по предположению ученых, на дне Киевского водохранилища сохраняется радиоактивное загрязнение после аварии на Чернобыльской станции. И когда вода в случае подрыва отойдет, то оно окажется на поверхности. Но подобные опасные ситуации возникали и в результате снижения уровня воды в пруду-охладителе на Чернобыльской станции, но ничего катастрофического не происходило.

"Подрыв любой из украинских ГЭС – огромная катастрофа не только для Украины, а для всего Черноморского бассейна. Все черноморские страны ощутят последствия этого теракта. Коснутся ли они Средиземноморья, сложно сказать, но скорее да, чем нет", — предположил бывший украинский министр.

Известно, что в результате подрыва Каховской ГЭС будут уничтожены несколько национальных парков и островов, погибнет очень много животных, а их остатки будут гнить и попадать в Черное море. Кроме того, когда через 3-4 недели вода отойдет с тех территорий, на ее месте останется заиленная территория, на которой начнет гнить растительность, служа питомником для бактерий и насекомых-переносчиков инфекций.

Также Остап Семерак отметил, что разрушение Каховской ГЭС крайне негативно скажется на энергосистеме Украины. Пострадает сельское хозяйство, так как система забора воды для орошения в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях принимала воду именно из этого водохранилища.

"На преодоление последствий этой катастрофы уйдут годы", — уверен он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что после подрыва Каховской ГЭС выросла минная опасность. Из воды на берег начало выносить российские мины, которые то и дело взрываются.