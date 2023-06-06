"На подолання катастрофи підуть роки": ексміністр порівняв можливі наслідки прориву гребель ГЕС у Каховці та Києві

Колишній міністр екології України оцінив ризики та наслідки внаслідок ймовірного пошкодження Київської дамби та водосховища

Екс-міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак розповів, що річка Дніпро, де стався підрив Каховської ГЕС, давно перетворився просто на каскад гідроспоруд. У разі виходу з ладу однієї греблі, під загрозою руйнування усі наступні.

Про це він розповів в ексклюзивному коментарі "Телеграфу". За словами Остапа Семерака, у разі пошкодження київської дамби постраждає низка сусідніх регіонів.

Екс-міністр зазначив, що у разі підриву київської дамби під водою опиниться вся територія аж до наступної дамби, яка може не витримати гідроудару і також зруйнуватись. У такому разі Київське море перестане існувати і перетвориться у вузьку та маловодну річку, яка наповнюватиметься притоками Тетерів, Прип’ять та інших.

Але на відміну від Каховки, подібна ситуація в Києві не позначиться на сільському господарстві та водопостачанні вищих міст, оскільки на північ від Київського водосховища немає населених пунктів, які брали б звідти воду. Також це не вплине на Чорнобильську АЕС, чого не можна сказати про роботу ЗАЕС, яка зараз під загрозою.

"Підрив у Каховці прямо впливає на Запорізьку атомну електростанцію, на її систему охолодження, вода для якої бралася з Дніпра. Став-охолоджувач, який зараз наповнений, потребує підживлення. Що буде, коли вода відійде від системи забору, поки що сказати складно" , – розповів Остап Семерак.

Щодо питання екології, то, за припущенням учених, на дні Київського водосховища зберігається радіоактивне забруднення після аварії на Чорнобильській станції. І коли вода у разі підриву відійде, воно виявиться на поверхні. Але подібні небезпечні ситуації виникали і внаслідок зниження рівня води у ставку-охолоджувачі на Чорнобильській станції, але нічого катастрофічного не відбувалося.

"Підрив будь-якої з українських ГЕС – величезна катастрофа не тільки для України, а для всього Чорноморського басейну. Усі чорноморські країни відчують наслідки цього теракту. Чи торкнуться вони Середземномор’я, складно сказати, але швидше так, ніж ні", — припустив колишній український міністр.

Відомо, що внаслідок підриву Каховської ГЕС буде знищено декілька національних парків та островів, загине дуже багато тварин, а їх залишки гнитимуть і потраплятимуть у Чорне море. Крім того, коли через 3-4 тижні вода відійде з тих територій, на її місці залишиться замулена територія, на якій почне гнити рослинність, служачи розплідником для бактерій та комах-переносників інфекцій.

Також Остап Семерак зазначив, що руйнація Каховської ГЕС вкрай негативно позначиться на енергосистемі України. Постраждає сільське господарство, оскільки система забору води для зрошення у Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях приймала воду саме із цього водосховища.

"На подолання наслідків цієї катастрофи підуть роки", — упевнений він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після підриву Каховської ГЕС зросла мінна небезпека. З води на берег почало виносити російські міни, які постійно вибухають.